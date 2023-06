Wall Street : début de semaine terne avec la Russie

Wall Street a fait preuve de lourdeur lundi, face à la remontée du risque géopolitique avec les évènements du weekend en Russie : si le Dow Jones n'a terminé qu'en recul de moins de 0,1% à 33715 points, le Nasdaq Composite a abandonné près de 1,2% à 13336 points.



Bon nombre de stratèges estimaient toutefois que la tentative d'insurrection manquée du groupe paramilitaire Wagner en Russie ne préfigurait en rien un changement susceptible d'affecter le marché.



'De notre point de vue, il s'agit typiquement du genre d'événements géopolitiques qui sont largement commentés mais qui n'ont absolument aucun impact sur les investissements', estimait-on ainsi chez Liberum.



Une certaine aversion au risque a néanmoins profité aux Treasuries, comme le montrait un tassement du taux à 10 ans de deux points de base vers 3,71%, tandis qu'une fermeté des cours du pétrole a favorisé de grands noms du secteur comme Chevron (+1,8%).



Autre gagnant de la séance, IBM a pris 1,5% à la suite d'un accord avec Vista Equity Partners pour l'achat d'Apptio, un groupe de logiciels de gestion et d'optimisation informatiques financières et opérationnelles, moyennant 4,6 milliards de dollars.



Moderna s'est adjugé 3%, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS à 'achat', alors que Tesla a lâché au contraire 6,1% sur une dégradation chez Goldman Sachs, qui n'est plus acheteur du titre.



Pfizer a perdu 3,7% sous le poids de la décision du groupe de santé d'arrêter le développement clinique du lotiglipron, pour le traitement potentiel des adultes atteints d'obésité et de diabète de type 2.



Aucun indicateur américain ne figurait à l'agenda du jour, mais les opérateurs devraient se montrer attentifs cette semaine à une dernière estimation de la croissance du PIB, puis aux revenus et dépenses des ménages, accompagnés d'un indice des prix PCE.



