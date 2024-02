Wall Street : déluge de records annuels ou historiques

Voilà, les '5.000', c'est fait : le contrat 'S&P' a coté 5.000 à 21H04 (très précise) et il s'offre donc un double record 'intraday' et de clôture (4.995).

Par ailleurs, le 'VIX', le baromètre du stress qui est associé au 'S&P' retombe en zone de 'complaisance' : il se contracte de -1,75%, sous les 13 (vers 12,80): rarement les gérants ont été si peu couverts sur des cours qui pulvérisent des records absolus.



Il n'est pas le seul puisque le Dow Jones (+0,4%) inscrit également sa meilleure clôture de tous les temps (à 38.677, avec 22Pts de marge, c'est donc assez symbolique) dans le sillage de Ford qui bondit de +6,1%.



Le Nasdaq (+0,59%) inscrit un double record : zénith annuel intraday à 15.770Pts et zénith de clôture à 15.756.



La volatilité intraday fut quasi nulle (de l'ordre de 0,2%), les scores finaux étant identiques à ceux affichés après 1 heure de cotations.

Le Nasdaq et le 'S&P' ont propulsés vers de nouveaux sommets par AMD +1,8%, Microsoft +2,1%, Nvidia +2,8%, Meta +3,3% (sa capitalisation repasse la barre des 1.000Mds$).

Notons cependant l'effondrement historique de -34,5% de SNAP qui retomb sur ses niveaux du 13 novembre 2023.



Sur le front des statistiques, le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement creusé à 62,2Mds$ en décembre 2023, par rapport à celui de 61,9 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 63,2 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 0,5% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une hausse à peu près parallèle des importations de biens et services par les Etats-Unis, de 1,3% à 320,4 milliards de dollars, et de leurs exportations, de 1,5% à 258,2 milliards.



Les marchés obligataires continuent de digérer -assez difficilement- les dernières déclarations de J.Powell et N.Kashkari qui repoussent l'horizon d'une détente des taux (peut-être pas plus de 2 à 3 baises de taux en 2024, à cause d'une croissance qui demeure singulièrement robuste) rendement des Treasuries se retend de +3Pts à 4,123%, les rendements du '2 ans' et du '30 ans' s'établissent à 4,400% (inchangé) et 4,321% (+2,5Pts) respectivement.



