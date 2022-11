Wall Street : demi-séance peu propice à la prise de risques

La Bourse de New York a ouvert dans le désordre vendredi pour la séance écourtée de 'Black Friday' dans des marchés particulièrement calmes au lendemain de leur fermeture pour Thanksgiving.Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 34.325,1 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 11.246 points.Fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving, Wall Street fermera ses portes avec trois heures d'avance ce vendredi, ce qui promet une activité réduite au lendemain d'un jour déjà férié.Reflet du calme ambiant, l'indice de volatilité VIX du CBOE évolue peu, tournant autour de 20,6 après avoir clôturé non loin de 20,4 mercredi soir.Huit des dix grands indices sectoriels de l'indice S&P évoluent dans le vert, avec des gains notables pour les secteurs des services aux collectivités (+0,8%) et de l'immobilier (+0,5%).En revanche, les valeurs de la distribution ne profitent guère du 'Black Friday”, la grand-messe de la consommation qui donne le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année et qui est marquée par d'importantes promotions.A la différence des années précédentes, l'engouement entourant les valeurs de la distribution est moins palpable cette année, peut-être en raison du contexte inflationniste qui risque de peser sur les dépenses des américains.Parmi les poids lourds du secteur, Walmart cède 0,2%, Amazon est stable et Target lâche 0,5%.Côté obligataire, les bons du Trésor ne bénéficient pas du repli des marchés d'actions, puisque le rendement à dix ans remonte non loin de 3,73%.Le taux du papier à dix ans accuse néanmoins un recul d'une semaine sur l'autre dans le sillage des 'minutes' de la Fed qui suggèrent qu'un ralentissement du rythme des hausses de taux pourrait bientôt devenir approprié.Le dollar remonte un peu face à l'euro, aux abords de 1,0390 euro, mais reste en repli sur la semaine, les cambistes ayant tiré parti de la semaine amputée par Thanksgiving pour continuer à prendre leurs bénéfices sur le billet vert.Les cours du brut léger américain repartent quant à eux à la hausse (++0,3% à 78,1 dollars) après leur trou d'air des dernières séances, dû aux inquiétudes portant sur un plafonnement des prix des produits pétroliers russes.La semaine prochaine devrait être plus animée du côté de Wall Street, grâce à la parution des chiffres mensuels de l'emploi, qui seront scrutés avec intérêt vendredi dans l'optique de la tenue de la réunion très attendue de la Réserve fédérale, prévue les 13 et 14 décembre.Sur l'ensemble de la semaine, raccourcie pour cause de Thanksgiving, les trois indices vedettes de la place new-yorkais progressent, le Dow Jones s'adjugeant 2,4%, le S&P 500 gagnant 2,1% et le Nasdaq prenant près de 1%.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.