Wall Street : déprimé par Jerome Powell vendredi

Wall Street a dévissé vendredi suite aux déclarations dans l'ensemble 'faucon' de Jerome Powell, le président de la Fed, à l'occasion du symposium de Jackson Hole. Le Dow Jones a chuté de 3% à 32283 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 3,9% à 12142 points.



S'il n'a donné aucun signal clair concernant la prochaine décision de la Fed, Jerome Powell a employé un ton opiniâtre que les investisseurs ont fini par considérer comme annonciateur d'une trajectoire restrictive de la part de l'institution.



Le président de la Réserve fédérale a en effet exprimé sa préoccupation face aux répercussions de l'inflation -terme cité à 46 reprises dans son discours- et manifesté son intention de mener à bien sa tâche consistant à ramener les prix à des niveaux acceptables.



'Plus l'épisode d'inflation élevée se prolonge et plus les chances sont grandes que les anticipations d'une inflation élevée s'enracinent', a-t-il prévenu. 'Sans stabilité des prix, l'économie ne fonctionne plus pour personne', a ajouté le patron de la Fed.



La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed se tiendra les 20 et 21 septembre et la majorité des traders (54,5%) pense désormais qu'elle sera l'occasion de relever les taux de 75 points de base, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Le discours de Jerome Powell a gâché la bonne surprise du 'PCE', qui avait été plutôt bien accueillie en préouverture. Cet indice des prix a en effet presque stagné (+0,1%) au mois d'août, et même reculé de 0,1% hors alimentation et énergie.



Toujours sur le front macroéconomique, les dépenses et revenus des ménages américains n'ont augmenté respectivement que de 0,1% et 0,2% en juillet, mais l'indice de confiance 'UMich' est remonté à 58,2 (au lieu de 55,1 en préliminaire), après 51,5 en juillet.



Du côté des valeurs, les investisseurs ont lourdement sanctionné les trimestriels du groupe informatique Dell (-13,5%), et dans une bien moindre mesure celles de la chaine de vêtements Gap et du distributeur de produits de beauté Ulta Beauty (-1,9% chacun).



Par ailleurs, Moderna a reculé de 3,8% après l'annonce par la société de biotechnologies, de poursuites pour violation de brevet contre Pfizer (-2,2%) et BioNTech, estimant que leur vaccin comirnaty contre la Covid-19 enfreint ses propres brevets.



