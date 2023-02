Wall Street : des gains après des statistiques solides

Les indices actions américains ont terminé sur des gains plus ou moins sensibles mercredi, sur des indicateurs économiques globalement meilleurs que prévu : le Dow Jones a grappillé 0,1% à 34128 points, mais le Nasdaq Composite a pris 0,9% à 12071 points.



Après deux mois consécutifs de baisse, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi de 3% le mois dernier, une performance supérieure aux attentes notamment due à la vigueur des achats de voitures et d'ameublement.



Également publié dans la matinée, l'indice 'Empire State' est remonté à -5,8 en février, contre -32,9 en janvier, ce qui témoignait d'une moindre contraction de l'activité dans le secteur manufacturier de la région de New York.



Quant à la production industrielle américaine, elle a réussi à se stabiliser en janvier, et ce malgré une chute de près de 10% des 'utilities' en raison des conditions météorologiques qui ont pesé sur la demande en chauffage.



Toutes ces statistiques plutôt solides tendaient certes à conforter aux yeux des investisseurs le scénario de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale, mais elles éloignaient tout de même le spectre de la récession.



Côté valeurs, les investisseurs ont accueilli fort positivement la publication trimestrielle du fabricant de semiconducteurs Analog Devices (+7,5%), accompagnée d'un relèvement de dividende, mais ils ont délaissé celle du groupe de santé Biogen (-3,5%).



Surtout, Airbnb s'est distingué par un bond de 13,3%, la plateforme de location de logements entre particuliers ayant présenté des résultats trimestriels au-dessus des attentes et déclaré toujours bénéficier d'une forte demande en ce début d'année.



