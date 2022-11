Wall Street : des gains d'ampleur contrastée vendredi

Wall Street a terminé sur des gains d'ampleur contrastée vendredi : le Dow Jones a grappillé 0,1% à 33748 points, mais le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,9% à 11323 points, portant les deux indices à des gains hebdomadaires respectifs de 4,2% et 8,1%.



Malgré la bouffée d'oxygène offerte par l'inflation jeudi, 'il est sans doute trop tôt pour revenir agressivement sur les marchés actions compte tenu du manque de visibilité, en partie lié à l'instabilité géopolitique', d'après Gilles Guibout, chez AXA IM.



Pour que le rally perdure, il faudrait que la situation géopolitique se détende un peu, mais aussi que les perspectives des résultats d'entreprises s'améliorent. 'Nous n'en sommes peut-être pas très loin, mais nous n'y sommes pas encore', selon Alexandre Baradez.



'Le risque dans les prochains jours est que les données macro continuent de traduire le ralentissement économique, offrant un vent contraire aux marchés d'actions avec une nouvelle petite hausse de la volatilité', ajoute cet analyste marchés chez IG France.



Chez Pictet Asset Management, Raymond Sagayam rappelait aussi que le contexte incitait à la prudence. 'Même si l'inflation semble faiblir, elle ne ralentira probablement pas aussi vite que les banques centrales ne le pensaient il y a un an', prévenait le gérant.



Le moral des opérateurs semble néanmoins avoir été soutenu par un assouplissement des mesures sanitaires en Chine, permettant au baril de pétrole brut WTI de prendre 2,9% à 88,9 dollars, entrainant dans son sillage des valeurs comme Chevron (+2,8%) ou SLB (+3,3%).



Les titres du secteur technologique ont aussi eu le vent en poupe, y compris Intel (+2,2%) sur lequel JPMorgan a repris le suivi avec une recommandation 'sous-pondérer' contre une position 'surpondérer' avant une période de restriction.



Côté statistiques, la confiance des consommateurs américains s'est dégradée en novembre, selon l'indice de l'Université du Michigan ressorti nettement plus bas que prévu à 54,7 ce mois-ci en estimation préliminaire, contre 59,9 en octobre.



