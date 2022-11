Wall Street : des gains freinés par de piètres indicateurs

La Bourse de New York a terminé globalement sur des gains modérés vendredi, pénalisée par des indicateurs peu rassurants : le Dow Jones a avancé de 0,6% à 33746 points, tandis que le Nasdaq Composite a fini juste à l'équilibre, à 11146 points.



La tendance à une poursuite des achats à bon compte a été contrecarrée notamment par l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, en recul pour le huitième mois de suite en octobre (-0,8%), laissant anticiper une possible récession dans les mois à venir.



'Les indicateurs avancés reflètent les perspectives dégradées des consommateurs face à l'inflation élevée et à la remontée des taux d'intérêt', expliquait l'organisation, pour qui une récession pourrait 'démarrer vers la fin de l'année pour se prolonger jusqu'à la mi-2023'.



Autre signal inquiétant, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué pour un neuvième mois consécutif en octobre, reculant de 5,9% à un rythme annualisé de 4,43 millions, selon la National Association of Realtors.



'Un plus grand nombre d'acheteurs potentiels ont été empêchés de se qualifier pour un prêt immobilier le mois dernier alors que les taux hypothécaires augmentaient', avançait Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.



Ces données paraissaient confirmer le scénario d'un ralentissement de la première économie du monde et renforçaient le scepticisme grandissant sur la capacité de la Réserve fédérale à orchestrer un 'atterrissage en douceur' de l'économie.



Du côté des valeurs, les opérateurs ont acclamé les publications trimestrielles de Gap (+7,4%) qui a dépassé les attentes en termes de ventes, et de Foot Locker (+8,5%) qui a revu à la hausse ses prévisions annuelles.



GM s'est octroyé une progression de 2,8% au lendemain d'une réunion d'investisseurs la veille au soir par le constructeur automobile, et qualifiée d'impressionnante par Wedbush qui a confirmé son opinion 'surperformance' sur le titre.



