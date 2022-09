Wall Street : des gains malgré la BCE et Jerome Powell

Wall Street a finalement gagné du terrain jeudi, malgré l'offensive monétaire menée par la BCE et un nouveau message faucon de Jerome Powell, le président de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,6% à 31775 points, tout comme le Nasdaq Composite à 11862 points.



Conformément aux attentes du marché, la BCE a décidé d'augmenter ses taux directeurs de 75 points de base afin de tenter de faire plier l'inflation dans la zone euro, dont elle a d'ailleurs relevé les projections pour 2022-24, tout en abaissant celles pour la croissance.



Jerome Powell, au Cato Institute de Washington, a de son côté réaffirmé que la Fed restait centrée sur son combat contre l'inflation, rappelant que 'l'histoire nous met sévèrement en garde contre un relâchement trop prématuré de la politique monétaire'.



Ces propos sont venus conforter la perspective d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base lors de la réunion du FOMC des 20 et 21 septembre, poussant à la hausse les rendements des Treasuries à 10 ans de quatre points de base de 3,31%.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain (WTI) a fini en hausse de 1% vers 82,8 dollars, sur fond d'un rebond annoncé pour les stocks américains de brut, tout comme pour ceux d'essence et de distillats.



Autre donnée parue ce jour, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont diminué de 6.000 à 222.000 la semaine dernière. En moyenne mobile sur quatre semaines, elles ont reculé de 7.500 à 233.000.



Du côté des valeurs, le lancement mercredi de l'iPhone 14 d'Apple n'a guère suscité de grand enthousiasme puisque le titre de la plus grande capitalisation boursière mondiale a affiché en clôture un repli d'environ 1%.



Moderna s'est adjugé 4,7%, après la présentation par la société de biotechnologies des progrès réalisés dans l'ensemble de son portefeuille de programmes ARNm, lors de sa journée annuelle de R&D.



