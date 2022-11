Wall Street : des gains tactiques avant Thanksgiving

Soutenu en particulier par les valeurs de l'énergie, Wall Street a engrangé des gains sensibles ce mardi, à l'approche du week-end de Thanksgiving. Le Dow Jones s'est adjugé 1,2% à 34098 points et le Nasdaq Composite, près de 1,4% à 11174 points.



Rien de très surprenant, les marchés d'actions américains ayant l'habitude de monter pour des raisons purement 'tactiques' avant Thanksgiving et le 'Black Friday'. D'après le Stock Trader's Almanac, le S&P 500 avance en moyenne de 0,3% lors de cette semaine.



Historiquement, la date de Thanksgiving marque en effet le début de la meilleure période de l'année pour Wall Street, avec un gain qui atteint en moyenne 2% pour la période allant de Thanksgiving au 31 décembre.



Les valeurs de l'énergie notamment ont eu le vent en poupe ce mardi, à l'image de Chevron ou SLB (+2,6% chacune), dans le sillage d'une hausse des cours du pétrole, l'Arabie Saoudite ayant démenti souhaiter une hausse de production de l'OPEP.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est replié de sept points de base à 3,76%, un recul qui incitait les investisseurs à revoir leurs arbitrages au détriment des obligations.



Du côté des valeurs, Dell a grimpé de 6,8% au lendemain de l'annonce d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une demande vigoureuse pour ses serveurs, tout en jouant la carte de la prudence au niveau de ses prévisions.



Best Buy a bondi de 12,8% après des résultats meilleurs que prévu sur son troisième trimestre, permettant à la chaine d'électronique grand public de relever dans la foulée ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.



A l'inverse, Dollar Tree a lâché 7,8% et Medtronic 5,3%, le groupe de distribution alimentaire et le fournisseur d'équipements médicaux ayant tous deux lancé des avertissements sur résultats à l'occasion de leurs trimestriels.



