Wall Street : des gains timides avant de nombreux résultats

La Bourse de New York a commencé sur des gains timides une semaine qui sera dominée par de nombreux résultats d'entreprises : le Dow Jones a pris environ 0,3% à 33987 points, tout comme le Nasdaq Composite à 12158 points.



Une soixantaine de sociétés du S&P 500 doivent présenter leurs résultats trimestriels cette semaine, parmi lesquelles quelques poids lourds de la cote comme Bank of America, Netflix, Tesla, J&J, Morgan Stanley ou P&G.



Si ces grosses entreprises devaient mettre en garde les investisseurs sur l'évolution de leurs perspectives, cela pourrait constituer un motif d'inquiétude pour des marchés de plus en plus préoccupés par la menace d'une prochaine récession.



En attendant ces résultats, les investisseurs ont pris connaissance d'un spectaculaire rebond de l'activité dans le secteur manufacturier de la région de New York, l'indice 'Empire State' de la Fed locale étant passé de -24,6 en mars à +10,8 ce mois-ci.



Les prochains jours verront aussi paraitre d'autres données macroéconomiques américaines, comme les chiffres de la construction résidentielle, l'indice d'activité 'Philly Fed' ou encore les indicateurs avancés du Conference Board.



Pour l'heure, Merck a pris 2,1%, après l'annonce ce week-end d'un accord en vue de l'acquisition de Prometheus Biosciences pour environ 10,8 milliards de dollars, ainsi que de données de phase 2b positives dans le mélanome avec Moderna.



Uber a gagné 1,9%, aidé par des propos favorables de Jefferies qui a intégré le titre de la plateforme de mise en contact, déjà recommandé à 'achat', à ses valeurs favorites ('top picks'), tout en rehaussant son objectif de cours de 47 à 49 dollars.



