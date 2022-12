Wall Street : des gains vigoureux sur une donnée d'emploi

Wall Street a signé des gains vigoureux pour son avant-dernière séance de l'année, aidé par une statistique sur l'emploi jugée plutôt encourageante. Le Dow Jones s'est adjugé plus de 1% à 33221 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est octroyé 2,6% à 10478 points.Les investisseurs ont salué l'annonce d'une hausse des inscriptions aux allocations chômage qui pourrait indiquer une amorce de détente sur le marché du travail américain, un phénomène de nature à pousser la Fed à ralentir ses hausses de taux.Ces inscriptions ont en effet augmenté de 9.000 lors de la semaine du 24 décembre pour s'établir à 225.000, et le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est accru de 41.000 à 1,71 million la semaine précédente.'De nombreux analystes estiment que la hausse des demandes suggère que les personnes sans emploi connaissent plus de difficultés à obtenir de nouvelles opportunités de postes', commentait-on chez Wells Fargo jeudi soir.Autre donnée de la séance, les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont augmenté de plus de 0,7 million de barils la semaine passée, ce qui, combiné à des inquiétudes sur l'économie chinoise, a fait reculer le baril de brut léger américain de 0,6% à 78,5 dollars.Sur le front des valeurs, Pfizer a gagné 1% après des premiers résultats positifs d'une étude de phase 3, qui a évalué une thérapie génique expérimentale pour le traitement des hommes adultes atteints d'hémophilie B.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.