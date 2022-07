Wall Street : des indicateurs peu rassurants sur l'économie

La Bourse de New York évolue sans grand changement jeudi, dans un marché tiraillé entre des indicateurs économiques peu rassurants et les résultats plus satisfaisants de Tesla.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,6% à 31.681,1 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 11.912 points.



Après leur franche hausse des deux dernières séances, les marchés d'actions américains naviguent autour de l'équilibre, alors que les intervenants digèrent des statistiques qui n'offrent pas beaucoup de motifs d'espoir.



Les opérateurs ont ainsi appris avant l'ouverture que l'indice mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'était enfoncé encore un peu plus dans la zone rouge en juillet, à -12,3 contre -3,3 au mois de juin.



L'indice des indicateurs avancés américains, un baromètre censé préfigurer l'évolution de la conjoncture économique, a quant à lui baissé pour le quatrième mois d'affilée en juin, ce qui suggère que la croissance est en train de décélérer.



Ces données confirment le ralentissement de la première économie du monde et renforcent le scepticisme grandissant concernant la capacité de la Réserve fédérale à lutter efficacement contre l'inflation sans trop affecter la croissance.



Les rendements des obligations américaines à 10 ans, véritable référence du marché obligataire, se détend malgré tout pour approcher des 2,92%.



Sur le marché des changes, le dollar recule face à l'euro, qui s'apprécie dans le sillage du relèvement de taux de 50 points de base décidé par la BCE.



Le repli du billet vert ne profite pas aux cours du brut, qui corrigent sous les 100 dollars à quasiment 95 dollars le baril.



Côté valeurs, Tesla grimpe de plus de 7% après avoir fait part de résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes malgré un contexte opérationnel difficile du fait des confinements chinois.



AT&T lâche quasiment 8% après avoir dévoilé un BPA ajusté en baisse de 11% à 0,65 dollar au titre du deuxième trimestre, dû à ses récentes opérations de cession.



Travelers - qui cote sur le Dow Jones - recule de 2,5% après avoir fait état d'une baisse de ses résultats sur le deuxième trimestre du fait de l'augmentation des coûts engendrés par les catastrophes naturelles.



