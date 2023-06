Wall Street : des indicateurs solides portent la tendance

Aujourd'hui à 16:44 Partager

Wall Street a ouvert en légère hausse mardi matin suite à la publication de plusieurs indicateurs attestant de la capacité de résistance de l'économie américaine.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 33.811,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,5% à 13.402,1 points.



Plusieurs statistiques publiées dans la matinée sont venues confirmer que l'activité continuait de bien résister aux Etats-Unis et qu'une récession ne se dessinait pas dans l'immédiat.



Le Département du Commerce a ainsi fait état d'une progression de 1,7% des commandes de biens durables le mois dernier, après une augmentation de 1,2% en avril.



Le Département du Commerce a, lui, annoncé un bond de 12,2% des ventes de logements neufs au mois de mai, qui ont atteint un niveau de 763.000 largement supérieur au consensus de marché.



Enfin, l'indice de confiance du consommateur américain s'est nettement amélioré en juin, selon la dernière enquête mensuelle réalisée par le Conference Board.



L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale est ainsi ressorti à 109,7 ce mois-ci, contre 102,5 au mois de mai.



Seul bémol, l'évolution de la mesure des anticipations des consommateurs montre que les ménages américains anticipent bel et bien une récession au cours des six à 12 mois à venir, selon le ConfBoard.



Pour beaucoup d'analystes, une grande partie des bonnes nouvelles sont de toute façon bien intégrées dans les cours de Bourse, ce qui limite le potentiel de progression du marché dans le contexte d'incertitude actuel.



Parallèlement au petit rebond qui se profile sur les actions, les rendements des emprunts d'Etat américains remontent ce mardi tandis que le dollar s'affaiblit, ce qui paraît signaler une moindre aversion pour le risque.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.