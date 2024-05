Wall Street : des indices toujours en quête de direction

Les marchés d'actions américains devraient de nouveau ouvrir sur une note prudente jeudi matin, faute d'indicateurs ou de résultats de premier plan à se mettre sous la dent.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent à des niveaux stables, voire en légère repli, laissant entrevoir un début de séance pour le moins incertain.



Wall Street se dirige ainsi vers une troisième séance consécutive sans direction, après avoir clôturé une fois de plus sans direction, non loin de leurs pics historiques.



Les intervenants, qui ne disposent de guère d'éléments afin de prendre leurs décisions d'investissement, restent en position d'attente à la recherche du prochain catalyseur haussier susceptible de réveiller la cote.



Les espoirs de voir la Réserve fédérale réduire prochainement ses taux est le principal facteur derrière le mouvement haussier qui a repris à New York depuis quasiment trois semaines.



Conséquence, le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds, ne se trouve désormais plus qu'à un jet de pierre de son record historique des 5264,8 points, atteint à la fin du mois de mars.



Après ces bonnes performances, les investisseurs pourraient être tentés de marquer une pause, d'autant que la saison des résultats touche à sa fin et que les indicateurs économiques se font plus rares.



Seule statistique importante au menu du jour, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté à 231.000 lors de la semaine du 29 avril, un chiffre en hausse de 22.000 par rapport à la semaine précédente.



Hormis ces chiffres, aucun autre indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour.



