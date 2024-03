Wall Street : des records, puis Nvidia renverse la tendance

A 15h30 (heure de Paris), Wall Street alignait une 19ème semaine de hausse, mais à 16h55, tout a brutalement basculé avec Nvidia s'effondrant de 975$ à 875$. C'est un peu comme si quelqu'un avait 'tiré le tapis' sous les pieds de Nvidia qui a effacé plus de 250Mds$ en l'espace de cinq heures.



L'impact sur le Nasdaq-100 (-1,53% au final) a été décisif à la baisse, symétriquement au rôle de locomotive des deux séances précédentes : cette chute à elle seule change radicalement le tableau sur la semaine, puisque la performance hebdomadaire est passée de légèrement positive à nettement négative.



Nvidia a entrainé dans son sillage Micron -1,5%, AMD -1,9%, Qualcomm -3%, Cadence et Applied Materials -3,3%, Intel -4,7%, Microchip et On-Semiconducors -4,8%, Broadcom -7%... et Marvell Techno, qui chutait dès jeudi soir de -12% dès 22h15 après ses résultats, a encore dévissé de -11,3%.



Le repli du S&P500 (-0,65%) a été freiné par les croisiéristes, le tourisme (plateformes de réservation), les 'pharmas' et les valeurs financières, mais cela n'a pas suffi à maintenir l'indice dans le vert sur la semaine écoulée (-0,25% en tout). Le Dow Jones (-0,18% vendredi) ne s'en sort pas mieux en hebdomadaire avec -0,8%.



La séance du 8 mars restera cependant historique : le S&P500 a établi un nouveau record à 5.185, tout comme le Nasdaq Composite à 16.450, et le Nasdaq-100 a culminé à 18.416.



Personne n'a vu venir le retournement de situation qui est survenu deux bonnes heures après la publication du rapport sur l'emploi ('NFP')... qui fut un non-événement, tout comme le 'Livre Beige' de la Fed mercredi, le discours de Jerome Powell et la réunion de la BCE jeudi : tout fut conforme aux attentes du marché.



Une heure avant l'ouverture, le NFP est apparu supérieur aux attentes avec une accélération inattendue des créations d'emplois à 275.000, mais le Département du Travail a fortement révisé à la baisse l'estimation de janvier, à 229.000 contre 353.000 initialement.



Le taux de chômage est remonté à 3,9% en février contre 3,7% le mois précédent, tandis que la hausse du salaire horaire moyen a ralenti, à +0,1% sur un mois et à +4,3% sur un an, ce qui est rassurant.



Les T-Bonds US sont restés quasi inchangés autour de 4,09%, l'once d'or a pulvérisé un nouveau record absolu à 2.185$/Oz, le Bitcoin a connu une séquence 'portes de saloon' avec un record vers 70.160$ avant une rechute de -400$ vers 66.180$ pour finir vers 68.200 à 23h00.



