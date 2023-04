Wall Street : des résultats et des indicateurs bien ternes

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi matin sous le coup du plongeon de plusieurs grands noms de la cote dans le sillage de résultats jugés décevants.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,2% à 33.812,9 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,5% à 12.096,1 points.



La série de résultats d'entreprises moins bons que prévu publiés entre hier soir et ce matin ne semble guère inciter les investisseurs à l'optimisme.



Tesla décroche en particulier de 8% après avoir dévoilé dans la soirée de mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en ligne avec les attentes, mais déçu au niveau de ses marges et de son résultat opérationnel.



Les titres Ford (-3,7%) et GM (-3,4%) perdent également du terrain dans son sillage.



Autre publication peu enthousiasmante, AT&T dévisse de 9% après avoir annoncé que son flux de trésorerie disponible s'était fortement asséché sur les trois premiers mois de l'année, avec une division par plus de deux.



A l'autre bout du spectre boursier, l'action IBM progresse de 1,8% dans le sillage de la publication de performances trimestrielles 'moins pire que prévu' de l'avis des analystes.



Signe du retour de l'aversion pour le risque, dix des 11 grands indices sectoriels du S&P 500 évoluent en territoire négatif ce matin, le recul le plus marqué revenant aux valeurs énergétiques (-1,8%).



Le secteur de la consommation de base, plus défensif, parvient lui à afficher une maigre progression de 0,1%.



Parallèlement, les nombreux indicateurs économiques publiés dans la matinée - tous particulièrement maussades - n'encouragent pas les investisseurs à la prise de risques.



Attendu en légère hausse, l'indice de la Fed de Philadelphie a plongé à -31,3 en avril après -23,2 en mars, pour revenir à son plus bas niveau depuis mai 2020.



Dans la même veine négative, l'indice des indicateurs avancés Conference Board a poursuivi son repli en mars (-1,2%), renforçant ainsi le scénario d'une récession dans les mois à venir.



Déception également du côté des ventes de logements anciens aux Etats-Unis, lesquelles ont baissé de 2,4% le mois dernier par rapport à février, tandis que leur prix de vente médian a diminué de 0,9% sur un an, à 375.700 dollars.



Publiées plus tôt dans la journée, les inscriptions aux allocations chômage étaient ressorties en hausse de 5000 la semaine passée, à 245.000 contre 240.000, ce qui traduit un affaiblissement du marché du travail.



Sur le compartiment obligataire, ces chiffres médiocres - qui écartent la menace de nouvelles hausses de taux voire renforcent le scénario d'un prochain assouplissement monétaire - font plonger les rendements.



Le taux des emprunts d'Etat américains à dix ans chute ainsi de sept points de base vers 3,53%.



Le regain d'inquiétude concernant la santé de l'économie et la vigueur des résultats des entreprises pèse par ailleurs sur les cours du pétrole, qui poursuivent leur repli (-2,2% à 77,4 dollars) en dépit de l'affaiblissement du billet vert.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.