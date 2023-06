Wall Street : des scores mitigés en fin de matinée

Wall Street affiche des scores contrastés ce lundi, dans un marché qui éprouve visiblement le besoin de souffler après la récente séquence haussière du Nasdaq.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs américaines cède 0,2% à 33.699,6 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,3% à 13.277,5 points.



Cette pause intervient alors que le Nasdaq vient d'enchaîner six semaines consécutives de progression, une série haussière sans précédent depuis début 2020.



Ce dernier mouvement haussier a été déclenché par le grand engouement suscité par les valeurs les plus exposées à l'intelligence artificielle, à savoir Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla.



A eux seuls, ces sept titres - les 'Sept Magnifiques' (Magnificent Seven) comme les surnomment les stratèges de Bank of America - ont grimpé de 61% depuis le début de l'année, permettant au Nasdaq de gagner près de 27% dans le même temps.



Avec une capitalisation qui frôle désormais les 3.000 milliards de dollars, Apple (+1,9%) établit de nouveaux records en Bourse à quelques heures de la présentation très attendue de son casque de réalité mixte.



Sur le plan économique, les indicateurs du jour ont été accueillis dans l'anonymat le plus total, ou presque.



Mauvaise nouvelle pour l'activité, la croissance du secteur des services a ralenti contre toute attente au mois de mai, selon l'enquête mensuelle de l'institut ISM.



Son indice des directeurs d'achat du secteur s'est établi à 50,3 le mois dernier, contre 51,9 en avril, tout juste au-dessus du seuil de 50 points qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité.



Mais l'indice PMI compilé par S&P Global est lui ressorti en hausse le mois dernier, à 54,9 contre 53,6 en avril, à la faveur du dynamisme de secteurs comme le voyage, le tourisme, le divertissement et les loisirs.



Dans l'industrie, les commandes se sont accrues de 0,4% en avril, après avoir déjà signé une hausse de 0,6% en mars.



