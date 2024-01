Wall Street : des trimestriels mitigés pèsent sur le Dow

La Bourse de New York évolue sans tendance claire mardi, la série de résultats trimestriels mitigés publiés dans la matinée ne suffisant pas à hisser les marchés d'actions vers de nouveaux plus hauts.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,4% à 37.862,9 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille à peine 0,1% à 15.372,6 points.



Le début de journée a été animé par de nombreuses publications d'entreprises en demi-teinte, qui tendent à décourager la prise de risque.



Le groupe industriel diversifié 3M pénalise tout particulièrement le Dow Jones, en cédant plus de 11% du fait de perspectives jugées décevantes pour 2024, sur fond de ralentissement de la demande.



Johnson & Johnson (-2,2%) lui emboîte le pas après avoir dévoilé des performances trimestrielles sans grand éclat.



A l'inverse, les publications de Verizon ou Procter & Gamble sont saluées par les investisseurs, qui portent les deux titres en hausse de respectivement 5,5% et 4,7% dans les premiers échanges.



Après la récente série de records établis à Wall Street, ces performances contrastées servent d'une excuse pour vendre et pèse sur le sentiment de marché, qui reposait jusqu'ici sur le dynamisme des valeurs liées à l'IA.



Le marché obligataire américain bénéficie de la baisse de l'appétit pour le risque, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui remonte à presque 4,15%.



Sur le marché des changes, le dollar repart à la hausse face à l'euro à deux jours des annonces très attendues de la Banque centrale européenne (BCE), la monnaie unique refluant dans la zone de 1,0840 face au billet vert.



Les cours du brut consolident après leur envolée de la veille, les tensions géopolitiques en Mer Rouge n'éclipsant pas totalement les risques de dégradation de la demande mondiale.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule actuellement de 0,3% pour revenir à 74,5 dollars.



