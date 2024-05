Wall Street : double record à la veille des minutes du FOMC

Rien n'a arrêté Wall Street en cette veille de publication des 'minutes' du dernier FOMC de la Fed : Microsoft a servi de locomotive et a conforté sa position de première capitalisation planétaire.



Le S&P500 (+0,25% à 5.321) a inscrit son 25ème record de clôture de l'année... mais pour un petit point, ne parvenant pas à établir un nouveau record absolu.



Le Nasdaq Composite (+0,22%) a réalisé pour sa part le doublé 'intraday/clôture' à respectivement 16.839 et 16.832, dans le sillage de Tesla +6,7%, Lam +2,3%, Microsoft +0,9% (nouveau record et 3.189Mds$ de capitalisation).



Nvidia, qui a pris 'modestement' +0,6% à la veille de ses trimestriels (la publication la plus attendue pour le premier trimestre 2024), a inscrit sa meilleure clôture de l'histoire, à 953,9$, pour une capitalisation record de 2.285Mds$.



Le Dow Jones s'est contenté de +0,17% à 39.873 et est resté bloqué sous les 40.000 (après son repli de -0,5% de la veille qui a un peu cassé la dynamique haussière).



Les T-Bonds à 10 ans se sont détendus de -2,5 points de base autour de 4,41% après une détente de -8 points de base la semaine dernière, ce qui l'avait ramené à des plus bas d'un mois, avant une dégradation vendredi... et le '2 ans' a effacé -1,3 point de base à 4,824%.



'A notre avis, les minutes auront un ton plus restrictif, à l'opposé de celui qu'avait tenu Jerome Powell lors de sa conférence de presse, sachant que d'autres membres du comité se montrent plus inquiets que lui quant aux effets de leur politique', prévenait BofA.



