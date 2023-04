Wall Street : du rouge avec les craintes sur l'économie

La Bourse de New York est attendue dans le rouge mercredi matin, de nouveaux signes de ralentissement du marché de l'emploi étant venus confirmer les craintes entourant la santé de l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance prudent.



Après le coup de froid jeté hier par la statistique décevante des commandes industrielles, les investisseurs encaissent tant bien que mal un nouvel indicateur ayant confirmé le ralentissement de l'activité.



Selon l'enquête mensuelle publiée par ADP, le secteur privé américain n'a en effet créé que 145.000 emplois en mars, un chiffre moins bon que prévu et en net ralentissement par rapport aux 261.000 du mois précédent.



Cet indicateur inférieur aux attentes - qui confirme le scénario d'un coup de frein sur le marché du travail - devrait peser sur la tendance à l'ouverture.



Depuis hier, les intervenants de marché semblent de plus en plus se soucier de la matérialisation d'une prochaine récession aux Etats-Unis, mais aussi au niveau mondial.



'Nous avons globalement du mal à imaginer le scénario 'rose' d'une désinflation sans heurts et d'un atterrissage en douceur de l'économie', soulignent ainsi les gérants de La Française Asset Management.



Chez Schroders, on considère que la récession a été jusqu'ici plutôt 'retardée' qu''esquivée'.



'Si la demande des ménages ralentit comme prévu, la récession devrait avoir lieu au second semestre, voire plus tard', pronostique la société de Bourse britannique.



Les investisseurs attendent maintenant la publication aux Etats-Unis de l'indice ISM des services, dans l'après-midi, avant le rapport sur l'emploi prévu vendredi pour confirmer ou apaiser les craintes de récession.



L'aversion pour le risque domine toujours sur le marché obligataire où les emprunts d'Etat jugés plus sûrs restent recherchés, ce qui se traduit par un nouveau recul du rendement des Treasuries à dix ans qui passe sous 3,32%.



L'inversion de la courbe entre bons à trois mois et 10 ans - considérée comme un signe annonciateur de récession - ne cesse de s'amplifier avec désormais un écart de 1,5 point de base entre les deux maturités.



Le dollar peine à se stabiliser contre l'euro après son repli des dernières semaines, tandis que la baisse des actions favorise le repli sur les valeurs refuges, comme l'or.



Après leur récent redressement, les cours du pétrole se stabilisent en raison des inquiétudes que fait peser la perspective d'un ralentissement l'économie sur la demande de brut.



Le contrat livraison mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,3% à 80,5 dollars en attendant la parution, une heure après l'ouverture, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



