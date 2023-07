Wall Street : du surplace en attendant la fête nationale

Wall Street fait du surplace ce lundi à la veille de la journée fériée d'Independence Day, les marchés naviguant tranquillement dans des volumes étroits qui s'accompagnent d'une faible volatilité.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de moins de 0,1% à 34.376,4 points, tandis que le Nasdaq Composite est parfaitement stable, à 13.787,3 points.



L'activité s'annonce réduite et les échanges très calmes en ce pont du 4 juillet, qui verra Wall Street clôturer à 13h00 (heure de New York) aujourd'hui, puis rester fermée pendant toute la journée de demain.



Quelques prises de bénéfices interviennent toutefois, mais à la marge, suite aux gains d'environ 2% enregistrés la semaine passée.



Les valeurs technologiques (-0,6%) sont les plus touchées par ces dégagements, après un gain de plus de 32% pour l'indice Nasdaq depuis le début de l'année.



Pour les analystes de Raymond James, les marchés d'actions américains s'apprêtent à entrer dans une période plus 'délicate' au second semestre, avec un risque de déception qu'ils considèrent de plus en plus réel.



'La conjugaison de la remontée des taux d'intérêt, du resserrement des conditions du crédit et du ralentissement du marché du travail devrait orienter l'économie vers une modeste récession à compter du quatrième trimestre', prédit le gestionnaire d'actifs américain.



Les statistiques publiées dans la matinée semblent plutôt lui donner raison.



L'indice ISM du secteur manufacturier a accentué son repli pour s'établir à 46 en juin, contre 46,9 en mai, alors que les économistes l'attendaient en hausse à 47,2.



Pour mémoire, la barre des 50 points sépare croissance et contraction de l'activité.



Un autre indice PMI manufacturier publié dans la matinée, celui de S&P Global, est ressorti bien en-dessous du seuil de 50, confirmant ainsi la perspective d'une entrée en récession de l'économie américaine dans le seconde partie de l'année.



Côté valeurs, Tesla grimpe de 7% après avoir annoncé des chiffres de ventes largement supérieurs aux prévisions du marché pour le deuxième trimestre, à la faveur notamment des récentes baisses de prix décidées par le groupe.



Apple perd du terrain (-1%) dans les premiers échanges, mais parvient avec une valorisation de 3.020 milliards de dollars à se maintenir au-dessus du seuil des 3.000 milliards de capitalisation refranchi vendredi.



Le titre AstraZeneca coté à New York essuie un lourd repli (-0,7%) suite à la présentation par le groupe pharmaceutique de résultats d'une étude de phase III dans le cancer du poumon jugés 'difficiles à interpréter'.



