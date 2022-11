Wall Street : du terrain gagné avant les résultats électoraux

La Bourse de New York a gagné un peu de terrain ce mardi, soutenue dans l'immédiat par un reflux des rendements obligataires. Le Dow Jones a avancé de 1% à 33161 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,6% à 10616 points.



Les investisseurs étaient dans l'expectative des résultats des élections de mi-mandat, pour lesquels les derniers sondages laissaient présager une Chambre des représentants basculant chez les Républicains et un Sénat toujours sous contrôle des Démocrates.



Ce blocage politique était néanmoins bien appréhendé par les marchés, un Congrès divisé rendant peu probable que les parlementaires votent de lois importantes d'ici 2024, éliminant donc le risque de changement de cap majeur, comme celui de hausses d'impôts.



Quoi qu'il en soit, la séance du jour a été marquée par une détente des rendements des obligations d'Etat américaines : le taux à deux ans s'est ainsi tassé de cinq points de base à 4,67% et celui à dix ans s'est contracté de huit points de base à 4,14%.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont acclamé DuPont de Nemours (+7,3%) qui a fait part d'un nouveau programme de rachat d'actions de cinq milliards de dollars, en marge de la publication de résultats en légère hausse au troisième trimestre.



Parmi les autres publications de résultats trimestriels de la séance, ceux du fabricant d'engrais Mosaic (+5,9%) et de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard (+1,3%) ont reçu un accueil favorable, à l'inverse de ceux du pair de ce dernier Take-Two (-13,7%).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.