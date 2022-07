Wall Street : du vert à tous les étages pour finir le mois

Wall Street est attendue en légère hausse vendredi pour la dernière séance d'un mois de juillet qui devrait voir l'indice S&P 500 signer sa meilleure performance mensuelle depuis la fin 2020.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



A quelques heures de la clôture de cette ultime séance du mois, le S&P affiche une progression mensuelle de l'ordre de 7,5% pour le mois de juillet, ce qui ramène sa correction depuis le début de l'année à moins de 15%.



Le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, est lui aussi parti pour réaliser une excellente performance mensuelle ce mois-ci, avec un gain de plus de 10% en juillet.



La tendance à la hausse des marchés d'actions américains, désormais en place depuis la mi-juin, a été renforcée cette semaine par les bons résultats de plusieurs poids-lourds technologiques, Microsoft et Alphabet en tête.



Les performances trimestrielles des géants de la 'tech' restent au centre de l'attention aujourd'hui, les investisseurs semblant particulièrement encouragés par la publication d'Apple.



La firme californienne a rassuré sur la santé de la demande des consommateurs en dévoilant des ventes d'iPhone et d'iPad meilleures que prévu, malgré l'impact des problèmes d'approvisionnement actuels et des confinements en Chine.



Le titre était attendu en hausse de plus de 2% sur cette annonce.



Amazon devrait, lui, bondir de plus de 10% à l'ouverture après avoir dépassé le consensus au deuxième trimestre et revu à la hausse ses objectifs annuels, une annonce qui montre que les difficultés logistiques du moment pourraient bien être en train de s'estomper.



Côté statistiques, les intervenants de marché ont appris avant l'ouverture que les dépenses des ménages avaient progressé de 1,1% en juin par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, envoyant un signal rassurant sur la consommation, qui reste la véritable locomotive de l'économie du pays.



L'essai reste toutefois à transformer avec la parution, en début de séance, de la version définitive de l'indice de confiance des ménages américains calculé par l'Université du Michigan.



