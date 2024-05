NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, lors d'une séance marquée par le niveau historique atteint par le Dow Jones avant de se replier, des données montrant un ralentissement de l'inflation ayant alimenté un temps les espoirs d'une baisse des taux, en plus de solides résultats trimestriels d'entreprises.

L'indice Dow Jones a cédé 0,10%, ou 38,62 points, à 39.869,38 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 11,05 points, soit 0,21%, à 5.297,10 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 44,07 points (0,26%) à 16.698,32 points.

Le Dow Jones a franchi un cap historique en dépassant les 40.000 points, loin du creux connu en octobre 2022, dans un contexte de croissance de l'économie américaine malgré les taux d'intérêt élevés mis en place par la Réserve fédérale (Fed) pour contrôler l'inflation.

Il a finalement vu ses gains s'effacer, de même que le S&P-500 et le Nasdaq, à la fin d'une séance en dents de scie.

"L'environnement actuel semble se focaliser sur ce que la Fed pourrait faire ou non, étant donné que nous avons débuté l'année en anticipant que la Fed pourrait procéder à six baisses des taux, une hypothèse revue récemment à la baisse, avec une ou deux coupes attendues", a commenté Silas Myers, directeur général de Mar Vista Investment Partners, à Los Angeles.

Selon des données de FedWatch, les investisseurs misent désormais sur deux baisses de 25 points de base cette année.

Les trois principaux indices de Wall Street avaient atteint mercredi des records de clôture après la publication d'un rapport montrant une hausse moins importante qu'attendu des prix à la consommation aux Etats-Unis en avril, suggérant que l'inflation était de nouveau en repli.

Des données communiquées jeudi indiquent que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis a reculé, même si la croissance du nombre d'offres d'emploi ralentit.

"Plus nous avons des informations montrant un ralentissement de l'inflation et, en parallèle, une résilience de l'emploi, plus cela est propice à soutenir les actions ou même initier des hausses telles que constatées ces deux derniers jours", a déclaré Silas Myers.

La quasi-totalité des secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge.

Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, la hausse de près de 7% de Walmart après que le détaillant a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfice pour le nouvel exercice fiscal.

A l'inverse, Deere a reculé de 4,7% à la suite d'une nouvelle révision à la baisse de sa prévision de bénéfice annuel. GameStop et AMC Entertainment, qui font partie des dénommés 'meme stocks', ont plongé.

(Rédigé par Jean Terzian)

par Chibuike Oguh et Bansari Mayur Kamdar