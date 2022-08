PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule en début de séance mardi avec les prévisions décevantes de Micron Technology et la prudence des investisseurs à la veille des chiffres mensuels de l'inflation américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 29,44 points, soit 0,09%, à 32.803,1 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,24% à 4.130,09 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,81%, soit 102,694 points, à 12.541,765.

Les investisseurs attendent avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation qui seront publiées une heure avant l'ouverture mercredi. Un taux d'inflation plus élevé que prévu, après les bons chiffres sur l'emploi publiés vendredi, pourrait vraisemblablement encourager la Réserve fédérale à poursuivre son resserrement monétaire à coup de fortes hausses de taux. Les traders estiment à 71,5% la probabilité que la Fed relève ses taux de 75 points de base en septembre.

L'indice S&P de l'énergie affiche la plus forte progression (+2,5%) grâce à la hausse des cours pétroliers alimentée par les craintes sur l'approvisionnement de l'Europe en provenance de Russie.

Exxon Mobil et Chevron gagnent plus de 2%. En baisse, Micron Technology recule de 3,06%, le fabricant de puces mémoire ayant émis un avertissement sur son chiffre d'affaires trimestriel et déclaré que son flux de trésorerie disponible devrait être négatif au prochain trimestre alors que la demande continue de baisser. Ses concurrents Nvidia et Advanced Micro Devices cèdent 2,81% et 2,64% respectivement, creusant leurs pertes enregistrées la veille à la suite d'un avertissement similaire de Nvidia.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)