NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que le bond de Nvidia dans le sillage de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes a été relégué au second plan par des données ayant ravivé les inquiétudes sur la persistance de l'inflation, qui pourrait retarder une baisse des taux.

L'indice Dow Jones a cédé 1,53%, ou 605,78 points, à 39.065,26 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 39,17 points, soit 0,74%, à 5.267,84 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 65,51 points (0,39%) à 16.736,03 points.

Il s'agit pour le Dow Jones du plus important pourcentage de baisse sur une séance depuis mars 2023.

Nvidia, poids lourd de l'intelligence artificielle (IA), a de nouveau communiqué mercredi après-clôture des résultats trimestriels et des prévisions supérieurs aux attentes, confortant les investisseurs sur la viabilité de la demande dans le secteur.

Le fabriquant de semi-conducteurs a pris 9,32% pour dépasser pour la première fois le seuil des 1.000 dollars par action, portant le Nasdaq et le S&P-500 vers des records en début de séance. Il avait grimpé de près de 240% l'an dernier sous l'effet de l'engouement pour l'IA.

Mais les principaux indices de Wall Street ont basculé à la renverse après la publication de données montrant que les pressions sur les prix aux Etats-Unis ont accéléré en mai, tandis que la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage dans le pays indique que le marché du travail reste résilient.

"Il est possible que les gens ont été pris à contre-pied, parce qu'ils s'attendent ces temps-ci à des données décevantes sur la croissance, à une inflation qui ralentit, une baisse des taux...", a commenté Brian Nick, stratégiste à The Macro Institute, à New York.

"Tout ce qui ressemble à une bonne nouvelle est quand même traité comme une mauvaise, ce qui montre que nous nous trouvons toujours dans une sorte de période de soulagement liée à la Fed dans laquelle le marché est globalement satisfait que les taux d'intérêt ne grimpent plus, mais pense que le pire serait que les taux continuent désormais de croître", a-t-il ajouté.

Wall Street a atteint des records ce mois-ci sous l'effet notamment de l'optimisme à propos de l'IA, d'une saison des résultats trimestriels solides et de la perspective de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) baisser les taux cette année.

Selon des données FedWatch, les marchés financiers anticipent désormais à 52,2% une baisse des taux d'au moins 25 points de base en septembre, contre près de 67% une semaine plus tôt.

Les rendements obligataires ont progressé après la publication des données économiques.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, seul celui des technologies a fini la séance dans le vert, porté par les gains de Nvidia, lesquels n'ont toutefois pas suffi à soutenir l'indice PHLX des semi-conducteurs, en baisse.

Côté valeurs, Boeing a plongé de 7,55% après avoir fait part d'une prévision annuelle de cash flow négatif, citant des livraisons au ralenti, et pesé lourdement sur le Dow Jones.

DuPont a terminé en légère hausse à la suite de l'annonce d'une scission en trois entités cotées.

Live Nation, propriétaire de Ticketmaster, a chuté de 7,81% après l'annonce d'une procédure antitrust engagée par le département américain de la Justice.

