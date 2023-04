Wall Street : en chute sur des trimestriels jugés décevants

La Bourse de New York est repartie à la baisse mardi dans un marché aux prises avec une avalanche de résultats trimestriels souvent assez mal accueillis : le Dow Jones a perdu 1% à 33531 points et le Nasdaq Composite, 2% à 11799 points.



Parmi les groupes ayant publié leurs comptes ce jour, le logisticien UPS -souvent considéré comme un baromètre de l'activité économique- a décroché de 10% après des performances jugées décevantes au titre des trois premiers mois de l'année.



GE Healthcare a lui aussi été lourdement sanctionné (-8,4%), tandis que General Motors a lâché 4%, Halliburton 3,5%, General Electric 1,7%, et seules quelques rares annonces ont été bien accueillies, comme celles de PepsiCo (+2,3%) ou de Kimberly-Clark (+1,6%).



Dans ce contexte, l'heure semblait être aux prises de bénéfices. 'Nous conseillons de tirer parti de toute vigueur des cours consécutives aux publications de premier trimestre pour s'alléger', recommandaient ainsi les analystes de JPMorgan.



Cette tendance négative a été confortée par l'indice de confiance du consommateur américain calculé par le Conference Board, qui s'est dégradé à 101,3 en avril, contre 104 en mars, renforçant encore un peu plus le scénario d'une prochaine récession.



Toujours du côté des statistiques, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont bondi de 9,6% au mois de mars pour atteindre un volume annualisé et corrigé des variations saisonnières de 683.000, bien supérieur au consensus de marché.



