NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi alors que les investisseurs ont été soulagés par des résultats trimestriels solides, vus comme des signaux positifs pour l'économie, tout en gardant un oeil sur l'inflation et le resserrement de la politique monétaire de la banque centrale américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,15%, ou 47,79 points, à 31.874,84 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 23,21 points, soit 0,59%, à 3.959,90 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 184,50 points (1,58%) à 11.897,65 points.

Netflix a bondi de 7,4% après avoir dit anticiper un retour à la croissance de son nombre d'abonnés au troisième trimestre, ayant par ailleurs fait état lundi d'un recul moins important qu'anticipé de son nombre de clients sur la période avril-juin.

D'autres valeurs à forte croissance ont progressé dans le sillage de l'annonce du géant de la vidéo en ligne. Ainsi Apple, Amazon, Microsoft et Meta Platforms ont enregistré des hausses allant de 1% à 4,2%.

En amont de la publication de ses résultats, après la clôture, Tesla Inc était en hausse de 0,8%.

"L'inflation reste une considération très fort dans l'esprit des investisseurs (...) Ce que nous constatons aujourd'hui sont quelques annonces positives de résultats qui permettent aux investisseurs de s'appuyer sur une bonne nouvelle qui devrait augurer d'un mieux pour le reste du T3 et de 2022", a commenté Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à Port Chester dans l'Etat de New York.

Selon des données Refinitiv, les analystes s'attendent en moyenne à ce que les revenus trimestriels des entreprises du S&P-500 progressent de 5,9% sur un an, contre une baisse de 6,8% anticipée au début du trimestre.

Avec la flambée de l'inflation, les marchés tablaient sur une hausse des taux d'intérêt de 100 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), la semaine prochaine, avant que des responsables de la banque centrale se prononcent en faveur d'un relèvement de 75 points de base.

Parmi les onze principaux secteurs du S&P-500, sept ont fini la séance dans le vert, au premier rang desquels la technologie de l'information.

(version française Jean Terzian)

par Echo Wang