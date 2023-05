Wall Street : en hausse après l'ADP et en attendant la Fed

Aujourd'hui à 15:30 Partager

Les places boursières américaines devraient ouvrir en hausse mercredi matin suite à des chiffres de l'emploi bien meilleurs que prévu et dans l'attente des dernières décisions de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais progressent en moyenne de 0,1%, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Les opérateurs de marché devraient se montrer prudents avant les conclusions, prévues en début d'après-midi, de la réunion de deux jours de politique monétaire tenue par la Fed.



S'il ne fait guère de doute que la banque centrale américaine relèvera de nouveau ses taux directeurs de 25 points de base, ce sont les indices qu'elle donnera en vue de sa prochaine réunion du mois de juin qui seront regardés de près.



Les investisseurs s'attendent à ce que l'institution prépare le terrain en vue d'une pause très attendue dans son cycle de resserrement monétaire au cours des mois qui viennent.



'Après trois semaines de trébuchements du secteur bancaire américain, la marge de manoeuvre de la Fed en matière de relèvement des taux est désormais limitée', explique-t-on chez Robeco.



Sur le plan macroéconomique, le secteur privé aux Etats-Unis a créé 296.000 emplois en avril, selon l'enquête mensuelle du cabinet spécialisé ADP, un chiffre supérieur aux attentes des économistes.



Cet indicateur ravive les craintes selon lesquelles la Fed n'a aucune raison de trop modérer sa politique monétaire, mais il a aussi le mérite de rassurer sur la santé de l'économie alors que les craintes d'une récession se renforcent.



Outre l'enquête ADP sur l'emploi, les intervenants prendront connaissance, dans la matinée, de l'indice ISM des services qui leur dira si le secteur tertiaire, qui représente 75% du PIB, résiste lui aussi.



Sur le marché pétrolier, le brut léger continue de souffrir en chutant de 3,4% à 69,2 dollars. En moins de trois semaines, le cours du WTI a perdu plus de 20% de leur valeur.



Sur le marché des changes, le dollar recule encore face l'euro, qui reprend la barre de 1,1040, ce qui pénalise le rendement des obligations d'Etat à dix ans, qui repasse sous le seuil de 3,40%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.