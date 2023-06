Wall Street : en hausse après les inscriptions au chômage

Aujourd'hui à 08:24

Les marchés d'actions américains s'inscrivent en hausse à la clôture des marchés suite à l'annonce d'une progression plus importante que prévu des inscriptions au chômage, qui pourrait inciter la Fed à modérer son action.



Le Dow Jones a terminé la séance avec un gain de 0,5%, tandis que le Nasdaq s'est adjugé 1%.



Au grand soulagement des investisseurs, les derniers indicateurs continuent de suggérer que le marché de l'emploi ralentit, comme l'avait déjà laissé penser le dernier rapport du Département du Travail paru vendredi dernier.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a ainsi augmenté de 28.000 lors de la semaine du 29 mai pour s'établir à 261.000, soit son plus haut niveau depuis octobre 2021



A titre de comparaison, les économistes n'attendaient que 238.000 inscriptions.



Le marché est à l'aise avec ces chiffres car ils sous-entendent que la Réserve fédérale pourrait réduire l'allure de son durcissement monétaire du fait de la dégradation du marché de l'emploi.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans a accentué son repli après la statistique, perdant près de quatre points de base pour repasser sous la barre de 3,75%.



Le dollar lui aussi creuse ses pertes et cède près de 0,6% face à l'euro, qui remonte aux abords de 1,0775.



Parus dans la matinée, les stocks des grossistes ont reculé de 0,1% en avril en rythme séquentiel, après un repli de 0,2% le mois précédent.



Du côté des valeurs, Amazon grimpe de 2,5% après des commentaires favorables des analystes de Wells Fargo, qui font de l'action leur 'valeur préférée' au sein des grands acteurs de l'Internet.



GE HealthCare a annoncé le placement de 25 millions d'actions détenues par GE à un prix de 78 dollars par titre, soit une décote de plus de 3% sur le cours de clôture de mercredi soir.



