NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini mardi en légère hausse, le S&P-500 et le Nasdaq s'établissant ainsi à des records, après des commentaires de responsables de la Réserve fédérale (Fed), dans lesquels les investisseurs ont scruté des indices sur le calendrier de baisse des taux, et en amont des résultats trimestriels de Nvidia, l'un des catalyseurs du marché.

L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, ou 66,22 points, à 39.872,99 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 13,28 points, soit 0,25%, à 5.321,41 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 37,75 points (0,22%) à 16.832,62 points.

Nvidia, la troisième plus importante capitalisation boursière à Wall Street, publie ses résultats trimestriels mercredi après la clôture.

Ces résultats auront une nouvelle fois valeur de révélateur sur la viabilité de l'engouement autour des titres liés à l'intelligence artificielle (IA), alors que Nvidia produit des puces de pointe pour l'IA, et serviront de catalyseur au marché, dans un sens ou dans l'autre.

Il est attendu que l'action Nvidia fluctue de plus de 8% - soit environ 200 milliards de dollars de capitalisation boursière -, à la hausse ou à la baisse, d'ici vendredi, selon des données de la firme Trade Alert.

Nvidia, qui a bondi de près de 240% l'an dernier et a continué de grimper cette année, a enregistré mardi une légère hausse, de 0,64%.

Par ailleurs, mercredi, avant les résultats du fabriquant de semi-conducteurs, les investisseurs attendent plus tôt dans l'après-midi le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.

Des responsables de la banque centrale américaine ont à nouveau souligné mardi qu'il était préférable que la Fed fasse preuve de patience avant de procéder à une baisse des taux d'intérêt.

"Les investisseurs se sont en quelque sorte tourné les pouces aujourd'hui, parce que deux événements importants auront lieu demain - les 'minutes' de la Fed et les résultats de Nvidia -, donc les gens ne veulent pas prendre de gros paris avant cela", a commenté Sam Stovall, stratégiste en chef de CFRA Research, à New York.

La Fed est "toujours très dépendante des données économiques, et elle va globalement faire ce que les données vont lui dicter", a-t-il ajouté. "Mais Wall Street va continuer de prévoir que la Fed va commencer à baisser les taux en septembre".

D'après FedWatch, les marchés financiers misent actuellement à 64,8% sur une baisse des taux d'au moins 25 points de base en septembre.

Côté valeurs, à noter, le groupe de produits de bricolage Lowe's a reculé après avoir prévenu d'une pression sur ses marges lors du trimestre en cours.

A l'inverse, Macy's a progressé de 5,13% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel, en dépit d'un repli plus important qu'attendu de ses ventes au premier trimestre. JPMorgan Chase a pris 2,01%, effaçant une partie de ses pertes de la veille et contribuant aux gains du secteur bancaire du S&P-500.

(Rédigé par Jean Terzian)

par Chuck Mikolajczak