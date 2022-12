Graphique DOW JONES INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DOW JONES INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Palmarès WALT DISNEY COMPANY (THE) 87.99 4.54% APPLE INC. 129.78 2.97% SALESFORCE.COM, INC. 131.745 2.55% MICROSOFT CORPORATION 239.815 2.25% INTEL CORPORATION 26.035 1.94% CATERPILLAR INC. 238.645 -0.31% BOEING 187.74 -0.34% Heatmap : Composition de l'ETF Nomura Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.