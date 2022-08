Wall Street en hausse poursuit sur sa lancée après l'inflation américaine

New York (awp/afp) - La Bourse de New York ouvrait en légère hausse jeudi poursuivant sur sa lancée après le ralentissement de la hausse des prix aux Etats-Unis: le Dow Jones prenait 0,67% et le Nasdaq +0,72%.

Mercredi, Wall Street avait fêté l'éclaircie du côté de l'inflation à 8,5% sur un an en juillet au lieu de 9,1% le mois précédent. Le Dow Jones avait gagné 1,63% à 33.309,51 points, le Nasdaq avait bondi de 2,89% à 12.854,80 points, revenant en zone de "marché haussier" et le S&P 500 avait grimpé de 2,13% à 4.210,24 points, atteignant son plus haut niveau depuis trois mois.

afp/rp