Wall Street : en légère baisse en l'absence de stimulants

La Bourse de New York devrait débuter dans le rouge mardi matin en l'absence de facteurs susceptibles d'inciter les investisseurs à poursuivre leurs achats au-delà des récents records.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 reculent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance négatif.



Les marchés d'actions américains avaient fini en hausse lundi pour la première séance du second semestre, poursuivant ainsi leur dynamique favorable à l'oeuvre depuis le début de l'année.



En s'adjugeant pas loin de 15% depuis le 1er janvier, le S&P 500 a signé sur le premier semestre son 21ème meilleur début d'année depuis 1900, ce qui pourrait commencer à justifier une pause de la part des investisseurs.



En l'absence d'indicateurs économiques importants au programme du jour, les volumes pourraient s'avérer relativement limités ce mardi, avec de faibles écarts à la clé.



Comme hier, il semblerait que la dégradation des marchés obligataires, un facteur auquel les investisseurs restent très attentifs, pèse également sur la tendance.



Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se replie un peu ce matin, en direction de 4,43%, mais il avait atteint près de 4,48% hier soir, son pire niveau depuis la fin mai.



'Ce n'est pas encore inquiétant', réagit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Mais si le mouvement se poursuit, cela pourrait peser négativement sur la dynamique boursière', prévient-il.



Alors que Wall Street est entrée dans la seconde moitié de l'exercice, certains stratèges se mettent à redouter le scénario d'une prochaine correction, sachant que les indices new-yorkais n'ont plus subi de mouvement de repli de 5% depuis maintenant presque un an.



Dans une récente note de stratégie, les analystes de Citi mettent en garde contre le scénario d'une 'tempête d'été', accentuée par le risque d'une possible retombée en récession.



Les récentes révisions du marché sur les bénéfices des entreprises se sont plutôt faites à la baisse dernièrement, soulignent-ils, et la volatilité liée à l'élection présidentielle reste un autre facteur d'imprévisibilité, avertit Citi.



