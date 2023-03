Wall Street : en mode pause avant une semaine chargée

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, à l'entame d'une semaine qui s'annonce chargée en rendez-vous avec l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,4%, annonçant un début de séance en territoire positif.



La séance du jour devrait rester calme en raison d'un agenda allégé aussi bien au niveau de l'économie qu'à l'échelle des entreprises, mais la semaine sera bien plus chargée avec bon nombre d'indicateurs au programme.



Une certaine prudence devrait logiquement l'emporter en attendant la publication, vendredi, des chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis, qui constitueront le véritable point d'orgue de la semaine.



Les principaux indices new-yorkais avaient terminé la semaine écoulée sur des gains compris entre 2% et 3%, en dépit d'une flambée des rendements obligataires, qui ont franchi le seuil des 4% pour ce qui concerne le papier à dix ans.



Même si la remontée de l'inflation et les perspectives de hausses de taux inquiètent toujours les investisseurs, Wall Street est mieux orientée depuis quelque temps, notamment grâce à une série d'indicateurs rassurants renforçant le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie.



Il faudra cependant attendre vendredi et le traditionnel rapport mensuel sur l'emploi américain, toujours très surveillé par les marchés, pour tenter d'y voir plus clair.



La Réserve fédérale sera, elle aussi, particulièrement attentive à ces chiffres, et notamment à l'évolution du salaire horaire, dont de bons chiffres pourraient la porte ouverte à un ralentissement des hausses de taux.



Les investisseurs, qui attendent d'être rassurés sur les intentions de la Fed, suivront par ailleurs l'allocution de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, devant le Congrès, prévue demain et mercredi.



Les opérateurs s'attendent généralement à ce que Powell réaffirme sa volonté de poursuivre la politique monétaire restrictive mise en place par la banque centrale afin de lutter contre l'envolée de l'inflation.



