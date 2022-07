Wall Street : en mode pause avant une semaine cruciale

Wall Street devrait ouvrir en très légère hausse lundi matin, à deux jours des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et alors que les investisseurs s'apprêtent à digérer une impressionnante salve de résultats d'entreprises.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance relativement hésitant.



Après les gains de la semaine passée, les investisseurs ne semblent visiblement pas trop sur quel pied danser dans l'attente des prochains développements sur le front de la politique monétaire et des résultats.



La semaine sera de loin la plus chargée de la saison des résultats américains avec un total de 175 composantes du S&P 500, dont une douzaine de l'indice Dow Jones, devant dévoiler leurs comptes de deuxième trimestre.



Les publications des poids lourds technologiques Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft seront tout particulièrement scrutées alors que les investisseurs s'interrogent sur la vigueur actuelle de la demande.



La saison des résultats trimestriels n'a rien d'impressionnant pour l'instant et n'a jusqu'ici permis en rien aux marchés de mettre de côté leurs préoccupations concernant une prochaine entrée en récession.



Du côté du spécialiste des données financières FactSet, on évoque ainsi une saison 'plus faible qu'à l'accoutumée'.



'Le nombre de sociétés du S&P 500 faisant état de résultats meilleurs que prévu comme l'ampleur de ces bonnes surprises sont tous les deux inférieurs à leurs moyennes sur cinq ans', souligne le fournisseur de données analytiques.



Ces performances décevantes n'ont pas empêché les marchés d'actions américains de prendre une trajectoire ascendante ces dernières semaines. Depuis le 15 juillet, date officieuse du début de la saison des résultats, l'indice S&P a repris plus de 4,5% de sa valeur.



Signe d'un environnement de marché toutefois plus apaisé, l'indice VIX du CBOE mesurant la volatilité implicite du S&P est revenu à des plus bas depuis le printemps.



Autre grand rendez-vous de la semaine, la réunion de politique monétaire de la Fed se tiendra mardi et mercredi, avec la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire et d'une hausse de 75 points de base, avant sans doute un nouveau relèvement attendu en septembre.



La semaine sera aussi marquée par la publication, jeudi, de la première estimation du PIB américain de deuxième trimestre, attendu en hausse de 0,5% après son repli de 1,6% au premier trimestre.



