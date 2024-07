PARIS, 29 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi après la récente vente massive sur les actions, notamment dans le compartiment technologique, alors que les investisseurs sont dans l'attente des décisions cette semaine de la Réserve fédérale américaine et des résultats de plusieurs mastodontes de la cote.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 83,99 points, soit 0,21%, à 40.505,35 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,18% à 5.469,32 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,52%, soit 89,54 points, à 17447,42.

Le mouvement haussier sur le S&P 500 et le Nasdaq se prolonge lundi après le rebond vendredi de plus de 1% des indices à la faveur de la publication des chiffres de l'inflation américaine jugés encourageants.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont cependant encore loin d'avoir recouvré toutes les pertes subies à la suite de la publication des résultats des groupes technologiques comme Alphabet et Tesla alors que sont attendus cette semaine les comptes financiers d'Apple(-0,33%), Meta (+0,44%) et Amazon (+0,57%) entre autres.

L'indice de la "tech" (+0,52%) et celui des semi-conducteurs (+1,51%) sont dans le vert, reprenant eux aussi des couleurs, avec notamment Tesla (+3,96%) désormais intégré à la liste préférée de Morgan Stanley dans l'automobile américaine.

"Comme les résultats de certaines grandes entreprises sont encore attendus cette semaine, la volatilité des marchés devrait se poursuivre", préviennent cependant les analystes d'UBS.

Les craintes concernant la domination des géants technologiques dans les indices ont incité les investisseurs à se retirer de ces valeurs et à se tourner vers des segments à la traîne comme les moyennes et petites capitalisations, qui devraient bénéficier d'un environnement de taux d'intérêt bas.

L'indice des petites valeurs Russell 2000 (+1,66%) a enregistré vendredi son troisième gain hebdomadaire consécutif et est proche de ses plus niveaux d'il y a plus de deux ans et demi.

"Le récent retrait (des mégacapitalisations) crée, à notre avis, une opportunité d'y entrer de nouveau, en particulier sur les entreprises ayant une forte visibilité sur la croissance du bénéfice", écrivent les analystes d'UBS.

Le marché parie en outre sur une baisse des taux de la Fed en septembre et s'attend à ce que celle-ci donne des orientations en ce sens mercredi à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

Dans l'actualité des entreprises, McDonald's est stable (+0,13%) après la publication d'une baisse inattendue de son chiffre d'affaires trimestriel. La chaîne de restauration rapide a cependant réaffirmé sa prévision de marge opérationnelle annuelle.

Abbott Laboratories recule de 4,77%, le laboratoire ayant été condamné par un tribunal à verser 495 millions de dollars de dommages et intérêts en raison de sa préparation infantile spéciale pour les prématurés, accusée de provoquer une maladie intestinale.

Les groupes de cryptoactifs Coinbase(+4,80%), Bitfarms (+4,46%) ou encore Riot Platforms (+5,80%), sont dans le vert après que le candidat républicain à la présidence américaine, Donald Trump, a promis une réglementation plus favorable au secteur du bitcoin.

