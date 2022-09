New York (awp/afp) - La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé peu après l'ouverture lundi, signe d'une forte volatilité, nourrie par une nouvelle remontée des taux obligataires et une tempête sur le marché des changes.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones perdait 0,20%, l'indice Nasdaq gagnait 0,22%, et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,09%.

afp/rp