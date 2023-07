New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini sur une note contrastée jeudi, deux demi-déceptions chez Tesla et Netflix plombant le secteur technologique et le Nasdaq tout entier, tandis que le Dow Jones a enchaîné une neuvième séance de hausse consécutive.

L'indice vedette de la place new-yorkaise a gagné 0,47%, tandis que le Nasdaq a chuté de 2,05% et l'indice élargi S&P 500 de 0,68%.

afp/rp