New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert avec hésitation et en ordre dispersé mercredi, les investisseurs cherchant à évaluer les risques d'un ralentissement de l'économie.

L'indice Dow Jones grappillait 0,15%, le Nasdaq, à dominante technologique, cédait 0,42% et le S&P 500 perdait 0,10%.

afp/rp