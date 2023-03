Wall Street en ordre dispersé, stabilisation en vue mais First Republic chute

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert sur une note contrastée lundi, montrant des signes de stabilisation après une semaine très agitée, même si la nervosité peine à se dissiper, la banque régionale américaine First Republic chutant de nouveau.

Vers 14H15 GMT, le Dow Jones gagnait 0,95%, l'indice Nasdaq cédait 0,31% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,42%.

Plusieurs signes laissent entrevoir une accalmie sur la place new-yorkaise, notamment l'indice VIX, mesurant la volatilité du marché, qui se stabilise lundi.

Par ailleurs, les taux obligataires font une pause après plusieurs séances de montagnes russes. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 3,45%, contre 3,42% vendredi en clôture.

Que ce soit côté Dow Jones ou Nasdaq, beaucoup de valeurs évoluent dans des marges resserrées, dans un climat attentiste.

Pour autant, "la reprise de Credit Suisse par UBS n'a pas vraiment calmé les investisseurs", selon Peter Cardillo, de Spartan Capital. "Le marché reste incertain et on se dirige vers une séance mitigée."

L'annonce, dimanche, de l'absorption par la première banque suisse de sa grande rivale nationale a marqué une nouvelle étape de la crise qui secoue le secteur depuis dix jours.

Dans les premiers échanges, la banque californienne First Republic dévissait de nouveau (-15,68%), en repli de plus de 82% depuis le début des turbulences.

"Cela indique que la crise n'est pas terminée", a estimé Peter Cardillo. "Et les gens s'attendent à d'autres mauvaises nouvelles sur les banques."

Néanmoins, malgré la glissade de First Republic, les banques régionales sont de nouveau recherchées. Malmenées tout au long de la semaine dernière, la californienne PacWest bondissait (+18,19%), tout comme First Citizens (+9,94%), basée à Raleigh (Caroline du Nord), ou la texane Comerica (+7,36%).

L'établissement peu connu New York Community Bancorp (NYCB) s'envolait (+38,38%) après l'annonce, dimanche, de la reprise d'une partie du portefeuille de prêts et des dépôts de sa concurrente Signature Bank, en faillite. Les actifs seront logés au sein de Flagstar Bank, filiale de NYCB.

Les grandes banques américaines étaient aussi bien orientées, avec JPMorgan Chase (+1,76%), Goldman Sachs (+1,92%) et Citigroup (+1,68%) aux avant-postes.

La crise bancaire "fait qu'il est difficile pour les investisseurs de prévoir si la Fed (banque centrale américaine) va relever ou non son taux directeur cette semaine" et de savoir comment va être interprétée sa décision, a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le scénario privilégié par les opérateurs restent celui d'une hausse d'un quart de point mercredi, avant une pause, suivie par plusieurs baisses d'ici la fin de l'année.

La réunion de la Fed, mardi et mercredi, verra aussi la communication de projections actualisées des membres du Comité de politique monétaire (FOMC) en matière d'inflation, de chômage et de croissance, ainsi que de taux.

Au tableau des valeurs, la chaîne de magasins d'articles sportifs Foot Locker grimpait (+2,08%) après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes. Le groupe new-yorkais a aussi fait état de prévisions supérieures aux anticipations des analystes pour l'exercice en cours (qui s'achèvera début février 2024).

Après avoir tiré son épingle du jeu la semaine dernière, contre toute attente, le secteur technologique fléchissait, à l'instar de Microsoft (-2,82%), Amazon (-3,06%) et du fabricant de semi-conducteurs AMD (-4,60%).

afp/rp