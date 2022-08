New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé en petite baisse mardi, dans un marché d'août, prudent et très peu fourni, dans l'attente de l'intervention du président de la Banque centrale américaine vendredi qui pourrait préciser si la Fed entend continuer à avoir la main lourde sur les taux d'intérêt.

Selon des résultats provisoires, le Dow Jones a abandonné 0,47%, l'indice Nasdaq a stagné et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,22%.

afp/rp