Wall Street : en repli modeste avec les tensions sur les taux

Après deux séances de hausse, la Bourse de New York a essuyé des pertes modestes mercredi, avec une remontée des rendements obligataires : le Dow Jones a cédé 0,3% à 30424 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de plus de 0,8% à 10681 points.



La hausse des taux longs, avec un taux américain à dix ans qui a grimpé de 14 points de base à 4,13%, un plus haut depuis 2008, a relancé les craintes sur un renchérissement du coût du financement des entreprises, s'ajoutant à des tensions inflationnistes.



'Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu'il ne voyait aucun signe de ralentissement de l'inflation et a réaffirmé la nécessité de continuer à relever les taux d'intérêt', avançait Wells Fargo pour expliquer la remontée des rendements obligataires.



'Dans le Livre beige de la banque centrale, les 12 districts de la Fed ont indiqué que l'économie américaine continuait de croître modestement alors que l'inflation et les taux d'intérêt commençaient à affecter négativement l'activité', notait en outre la banque.



Sur le front des statistiques, le Département du Commerce a fait état d'une chute de 8,1% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, mais d'une augmentation de 1,4% des permis de construire -censés préfigurer les mises en chantier futures.



Du côté des valeurs, Netflix s'est distingué avec un bond de 13,1%, le géant du streaming vidéo ayant certes fait part de bénéfices en recul au troisième trimestre, mais aussi d'une augmentation de son nombre d'abonnés sur la période.



Parmi les nombreuses autres publications de la séance, les investisseurs ont salué celles de Procter & Gamble (+0,8%), et surtout de United Airlines (+5%), mais sanctionné celle d'Abbott (-6,5%) en dépit du relèvement d'objectifs annuels qui l'accompagnait.



