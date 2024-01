Wall Street : enchaine les records, Tesla et Intel déçoivent

Et de 5 !

Wall Street continue d'aligner des records et le S&P500 (+0,53%) réalise le petit chelem : 6ème hausse d'affiliée et un 5ème record de clôture... mais pas de nouveau zénith intraday.

Le Dow Jones s'est redressé de +0,3% dans le sillage d'IBM avec +9,5%, Walgreen +3,3%, une hausse freinée par Boeing avec -5,7%.

Petit chelem également pour le Nasdaq Composite (+0,2% à 15.510) qui aligne également également une 6ème hausse et un record absolu de clôture. Quand Nasdaq-100, ça c'est joué à rien car les 0,6% de hausse initiale ont largement fondu dans le sillage de Tesla (-12,2%) qui retombe à son plus bas niveau depuis mai 2023, et dégringole également dans classement des plus grand capitalisations planétaires, et pourrait même quitter le 'top-ten' (Tesla passe d'un coup derrière le labo Eli Lilly et Broadcom (malgré un repli de près de -2%).

Elon Musk a averti que la croissance des ventes ralentirait cette année malgré les réductions de prix qui laminent ses marges.

Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, surnommé le pape des 'technos' abaisse son objectif de 350 à 315$ et laisse éclater son désarroi : 'nous avons eu droit à une longue explication de texte sur la vision à long terme de Tesla et à une conference call qui a ressemblé à du grand n'importe quoi'.

Paypal a également cédé -3,6% après la publication de ses résultats, et en 'after hour', grosse déception sur Intel qui dévisse de -7,7% : le fabricant de puces dévoile un chiffre d'affaires compris entre 12,2 et 13,2Mds de dollars, contre 14,50Mds$ attendus.

Pire : Intel prévoit un bénéfice de seulement 13 cents par action au premier trimestre, hors éléments exceptionnels alors que les analystes attendaient 33 cents par action (ça s'améliorera les trimestres suivants).



Visa voit ses également ses trimestriels boudés avec -2,8%... les dépenses des ménages ne soutiennent pas tant que cela l'activité du groupe.



Le S&P500 et le Nasdaq n'ont pas été soutenu -une fois n'est pas coutume- uniquement par le SOXX (ETF semi-conducteurs en repli de -0,3% ce soir) mais par le secteur pétrolier (+2,5% en moyenne chez les 'majors') puis United Rentals +13%, Americain Airlines +10,3%, Comcast +3,4%, Netflix +3,1%, Alphabet +2,2%.



Au sein du SOXX, les performances ont été contrastées : Western Digital grimpe tout de même de +4%, Cisco +2%, AMD +1,1%... mais demain, la chute d'Intel risque de peser.

Après cette lourde déception, puis celle de ST-Micro, les prévisions prudentes d'ASML pour le 1er trimestre 2024... on peine à saisir dans quelle mesure l'A.I contribue à doper les résultats des leaders des puces 'haute performance'... mais peut-être que cela ne profite qu'aux producteurs du 'top du top' (composants de 5 à 7 microns, encaissant des millions d'opérations/seconde).



Côté chiffres US en revanche, Wall Street n'a pas été déçu (sa hausse de 0,5% en témoigne) : la croissance du PIB (produit intérieur brut) pour le 4ème trimestre 2023 ressort supérieur de +1,3% par rapport aux anticipations, à +3,3% en rythme annualisé, selon une toute première estimation du Département du Commerce.



La croissance de la première économie mondiale se calme par rapport aux 4,9% rugissants observés au troisième trimestre mais elle devrait atteindre 2,5% en 2024, bien plus que les 2% prévus précédemment.

'L'augmentation enregistrée au quatrième trimestre est principalement attribuable à celle des dépenses de consommation et des exportations. Les importations, qui sont une soustraction dans le calcul du PIB, ont augmenté', précise le Département du Commerce.

Surprise également côté ventes de logements individuels neufs : elles ont rebondi de 8% en décembre 2023 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 664.000 unités en rythme annualisé, selon le Département du Commerce, après une chute de 9% en novembre.



Le prix médian des maisons s'est établi à 413.200 dollars et le prix moyen est ressorti à 487.300 dollars. Le stock de maisons neuves en vente représente 453.000, soit une réserve d'environ 8,2 mois au rythme actuel des ventes.

Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent en hausse de +25.000 : le Département du Travail annonce 214.000 nouveaux allocataires, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a également augmenté de 27.000 pour s'établir à 1,833Mn lors de la semaine du 8 janvier au 13 janvier.



De façon assez étonnante, ces chiffres très robustes (notamment le PIB) n'inquiètent pas les marchés de taux US avec un T-Bond 2034 qui efface -5,5Pts à 4.123%, le '2 ans' -7Ps à 4,308%.



