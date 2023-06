Wall Street : encouragé par la poursuite de la désinflation

La Bourse de New York a continué de gagner du terrain mardi, encouragée par des chiffres rassurants sur l'inflation aux Etats-Unis : le Dow Jones a pris plus de 0,4% à 34212 points, et le Nasdaq Composite, plus de 0,8% à 13573 points.



Après une hausse de 4,9% en avril, l'indice des prix à la consommation américain n'a augmenté que de 4% en mai par rapport au même mois de 2022, soit son taux annuel le plus bas depuis mars 2021 et environ cinq points en dessous de son pic de l'année dernière.



Cet indicateur un peu meilleur que prévu a rassuré les investisseurs quant au risque d'une nouvelle remontée des taux d'intérêt et renforcé l'hypothèse d'un statu quo de la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire ce mercredi.



'S'il est probable que la Fed ne touchera pas à ses taux demain, elle ne va pas pour autant abaisser le loyer de l'argent en 2023', tempérait mardi Commerzbank, pointant une inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) toujours élevée à 5,3% le mois dernier.



Sur le front des valeurs, Oracle n'a finalement grappillé que 0,2% malgré un début de séance sur les chapeaux de roues grâce à des résultats de quatrième trimestre 2022-23 solides, avec des attentes battues à la fois en termes de revenus et de bénéfices.



Accenture a gagné 1,2% après l'annonce d'un investissement de trois milliards de dollars sur trois ans dans l'intelligence artificielle, afin 'd'aider ses clients de tous les secteurs à l'utiliser pour accroître leur croissance, leur efficacité et leur résilience'.



Netflix s'est adjugé 2,8% à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours de Bank of America sur le titre du géant du streaming vidéo, alors qu'Apple a cédé 0,3% dans le sillage d'une dégradation de recommandation à 'neutre' chez UBS.



