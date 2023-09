Wall Street : enraye sa série baissière mais le 'WTI' flambe

Aujourd'hui à 22:36 Partager

Wall Street clôture dans le vert, les principaux indices affichent des gains symboliques: +0,2% sur le Dow Jones, +0,15% sur le S&P500 et +0,1% sur le Nasdaq... mais le semaine ressort perdante de -1,2% pour le 'S&P', de -1,9% pour les 'technos' (plombées par Apple).



La volatilité a été la grande absente de cette séance : faute de données macro, les investisseurs ont expédié les affaires courantes et le repli de la mi-séance a été rattrapé entre 21H55 et 22H00, sans aucune opposition, la plupart des gérants étant déjà en weekend.



Rien à signaler côté actions et calme plat côté obligations: la semaine s'achève sur une embellie millimétrique sur les T-Bonds US avec -0,6Pts à 4,2580%... mais la semaine reste négative (tension de +8Pts).



C'est donc de nouveau le 'NYMEX' qui a 'fait l'actualité' avec un baril de 'WTI' qui grimpe de +1,2% et tutoie les 88$ (record annuel à 87,95$ à 18H15).

A noter la forte hausse d'Exxon-Mobil +1,5%, de Marathon +2,9%, d'Anadarko +4,2%.

Les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) publiées jeudi font état d'un nouveau recul des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, vers un plancher historique de 340 millions de barils (soit 400 millions en dessous du niveau 'optimal').

Les Etats Unis vont bientôt devoir regonfler les réserves stratégiques, quel que soit le prix.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont découvert à 16H les stocks des grossistes US, une donnée secondaire qui ressort à -0,2% (-0,1% estimé): le mouvement de déstockage pénalise actuellement le secteur de l'industrie US.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.