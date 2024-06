Wall Street : entame au zénith, finit au +bas, tension TBonds

Le 20 juin 2024 à 22:43 Partager

Wall-Street s'est un peu 'loupé' en cette veille de séance cruciale des '4 sorcières' qui conclura le 1er semestre, la faute aux semi-conducteurs (-1,6%) et à Nvidia qui a complètement inversé la vapeur après une entame de séance tonitruante.



Car tout avait commencé sous les meilleures auspices (70% de titres en hausse contre 40% seulement au coup de cloche final) après une mercredi férié pour cause de commémoration de l'abolition de l'esclavage ('Juneteenth').



Les indices US enchainaient les séances de hausse depuis le 8 juin et l'entame de cotations, avec des gains moyens de +0,3%, semblait constituer le prélude à la poursuite de la hausse des indices US... un scénario presque incontournable à la veille d'une échéance trimestrielle.



On assistait à un florilège de nouveaux records absolus : le Nasdaq a rapidement inscrit un nouveau zénith à 17.936, le S&P500 à 5.505, le Nasdaq-100 à 19.980 et qui vise clairement un zénith symbolique de 20.000 d'ici demain soir.



Mais la belle mécanique haussière s'est enrayée vers 18H20 puisque Nvidia, la première capitalisation mondiale effaçait ses 3,5% de gains initiaux (la 'capi' est montée à 3.425Mds$) pour basculer dans le rouge, et terminer au plus bas, en repli de -3,5%.

Nvidia (3.218Mds$) cède ainsi sa 1ère place à Microsoft (-0,2% à 3.312Mds$) mais reste cependant devant Apple (qui recule de -2,2,5% à 3.215Mds$).



Le Dow Jones (+0,77% à 39.135) semble avoir profité d'une 'rotation sectorielle' puisque l'indice historique n'a cessé de gagner du terrain tandis que le Nasdaq s'enfonçait symétriquement (-0,8% à 18.718 au final), dans le sillage de Micron -6%, Qualcomm -5,1%, Microchip -4,7%, On Semiconducteurs -4,4%, Applied Materials -3,2%... l'exception qui confirme la règle s'appelait AMD avec +4,6%.



Plusieurs statistiques US ont animé la séance aux Etats-Unis, avec la publication des derniers chiffres de l'immobilier: les mises en chantier sont en recul de -5,5%, à 1,277 million alors que le consensus visait 1,37 million, après 1,35 million en avril.

Les permis de construire ont également reculé, à 1,386 million en mai en rythme annuel aux Etats-Unis, après 1,44 million en avril (le consensus tablait sur une stabilité).

L'indice de la Fed de Philadelphie (ou 'Philly Fed') a reculé de 3 points pour s'établir à +1,3 ce mois-ci.

Le sous-indice des nouvelles commandes reste toujours négatif mais en amélioration, de -7,9 en mai à -2,2 en juin.



Celui de l'emploi s'améliore avec un rebond de -7,5 vers -2,5, tandis que le sous-indice des prix payés augmente de +4 points à 22,5.



D'après l'enquête, plus de 32% des entreprises interrogées déclarent s'attendre à une hausse de leur activité au cours des six mois à venir, 19% à un repli et 47% à une activité stable.



Les inscriptions aux allocations chômage sont en recul de -5.000 à 238.000 mais c'est un peu moins bon qu'anticipé, le consensus tablait sur -8.000 à 235000



Sur le marché obligataire, le rendement des T-Bonds ont fini en forte baisse et les rendements s'envolent : de +12Pts sur le '10 ans' à 4,27%, de +3Pts sur le '2 ans' à 4,735% et +3Pts sur le '30 ans' à 4,400%.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.