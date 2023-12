Wall Street : entame avec confiance le terme de janvier 2024

Wall Street en route pour une 8ème semaine de hausse consécutive ?

Après la séance des '4 sorcières' les 'bulls' auraient pu se contenter des 15% gagnés par le S&P500 ou des +17% du Nasdaq-100 mais ils ne semblent pas rassasiés et le terme boursier de janvier démarre sur une note très soutenue avec le 'S&P' en hausse de +0,45% (4.740) et le NASDAQ engrange +0,6% à 16.730 (l'indice gagne désormais +53% sur l'année 2023 et pourrait battre dès demain son record de gain de 53,4% de 2009... et ce serait sa meilleure performance en 25 ans).

Les poids lourds de la 'tech' ont très bien entamé le 1er trimestre 2024 avec Netflix +% Meta +2,9%, Amazon +2,7%, Alphabet +2,5%, Nvidia +2,4%.

Le Dow Jones clôture dans le vert mais pour le symbole avec un gain de +0,002% à 37.306



Le tableau n'est pas totalement parfait car on observe une petite pause dans le rallye haussier des marchés obligataires... mais cela reste de l'ordre de la consolidation ou du petit 'pullback' technique: les T-Bonds se dégradent de 1Pts à 3,9400% après avoir affiché au pire 3,9700% ce qui ne pas alarmant.



Quelques membres de la FED -comme Raphael Bostick, John Williams ou Loretta Mester- tentent depuis vendredi de tempérer l'euphorie de Wall Street en jugeant les attentes trop optimistes face à la prolifération de scénarios à 8, 9 ou 10 baisses de taux en 2024 (extrapolant à outrance les propos plus 'colombe' de Jerome Powell mercredi dernier).



Des prévision euphorisantes qui s'appuient sur des études martelant que l'inflation est d'ores et déjà vaincue et baissera plus fortement encore que les marchés ne l'imaginent ces 12 prochains mois (la Chine serait déjà en déflation selon les experts qui en revanche ne s'étendent guère sur les 3% d'inflation qui perdurent au japon).

Le baril de pétrole a d'ailleurs repris +2% à 73,5$ à New York, ce qui a soutenu -sans plus- le secteur pétrolier (Valero +2,7%, Marathon +2,4%).



Cette journée était pauvre en indicateurs macro-économiques : le point d'orgue de la semaine sera la publication des chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains jeudi (ils incluent l'indice d'inflation 'PCE' très suivi par la Fed).





