Wall Street : entame de mois d'août hésitante, la dette pèse

Aujourd'hui à 01:32 Partager

Wall Street entame bien mieux ce mois d'août que les places européennes.

Si les scores sont un peu disparates, la volatilité est demeurée faible, les vendeurs peu déterminés et la meilleure preuve est que le Dow Jones surnage et aligne une 16ème séance de hausse sur 17 (avec un gain de +0,2% à 35.630).

Il doit cette performance au seul titre Caterpillar (+9%) dont les bénéfices ont quasiment doublé tandis que le chiffre d'affaires fait un bond inattendu de +22%, malgré le ralentissement du BTP au 2ème trimestre.



Le S&P500 et le Nasdaq s'effritent de -0,27% et -0,48% respectivement (dans le sillage des biotechs et des géants pharmaceutiques) et cette résilience est d'autant plus remarquable que les taux longs ont repris leur ascension : +8Pts vers 4,04% (à la clôture à 22H).

L'encours de la dette américaine s'envole depuis 2 mois et ce pas moins de mille milliards de dollars d'émissions qui seront lancées au cours des trois prochains mois: c'est un record absolu, sans précédent.



Du coup, les investisseurs commencent à se poser des questions : faut-il faire comme si de rien n'était et demeurer optimiste sur la poursuite de la baisse de l'inflation ?

L'hypothèse d'un atterrissage en douceur tient toujours la corde, elle n'a pas été remise en cause par les chiffres du jour : l'indice ISM manufacturier est ressorti à 46,4 le mois dernier, contre 46 en juin, alors que le consensus tablait sur un rebond plus marqué en direction de 46,9.



Le sous-indice des nouvelles commandes est remonté à 47,3 contre 45,6 le mois précédent, tandis que celui des prix acquittés a augmenté à 42,6 après 41,8 en juin.



Le sous-indice de l'emploi s'est quant à lui nettement détérioré à 44,4 le mois passé contre 48,1.



Le chiffre des dépenses de construction s'avère également inférieur aux attentes, à +0,5% contre +0,7% estimé.



La bonne surprise du jour -qui contrebalance un peu l'ISM- provient du PMI manufacturier qui s'améliore en juillet et s'établi à 49,0 pour le mois écoulé, contre 46,3 en juin.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.