Wall Street : espoirs placés dans une pause de la Fed

Aujourd'hui à 07:28

La semaine a bien commencé à Wall Street, sur fond d'espoirs d'une pause dans le cycle de durcissement monétaire de la Fed. Lundi, le Dow Jones a avancé de près de 0,6% à 34066 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 1,5% à 13462 points.



Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), dont la réunion de deux jours débutera ce mardi, ne devrait pas toucher à ses taux, mais ce statu quo pourrait se décider 'à une marge étroite', à en croire les analystes de Bank of America.



'Après plus d'un an de hausses de taux agressives et dix mois consécutifs de désinflation, les membres de la Fed peuvent se permettre de se montrer un peu plus patients', jugeaient ceux d'Edward Jones.



Les investisseurs guetteront néanmoins tout indice venu de la banque centrale sur la probabilité d'une nouvelle hausse des taux au mois de juillet, une perspective jugée de plus en plus crédible.



En attentant, la séance a été marquée par une chute des cours du pétrole, avec un baril de WTI qui a dévissé de plus de 4% vers 67 dollars, entraînant dans son sillage des valeurs comme Chevron (-1%), ExxonMobil (-0,9%), SLB (-1,1%) ou Halliburton (-1,9%).



En revanche, AMD a grimpé de 3,4%, aidé par des propos de Wedbush qui a réitéré son opinion 'surperformance' et remonté son objectif de cours, pointant les positions fortes du fabricant de puces pour profiter de l'essor de l'IA.



Biogen a gagné 1,5% après la décision du comité consultatif de la FDA des États-Unis, par un vote à l'unanimité, de confirmer le bénéfice clinique de Leqembi pour le traitement de la maladie d'Alzheimer au stade précoce.



